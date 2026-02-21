Lazio, Provstgaard sulle orme di Gila: il danese cresce lontano dai riflettori
RASSEGNA STAMPA - Sarà Oliver Provstgaard a sostituire Mario Gila contro il Cagliari. Finalmente, il centrale danese potrà partire dal primo minuto di fianco ad Alessio Romagnoli e non dovrà invece sostituirlo.
Con ogni probabilità sarà questa la coppia centrale anti-Cagliari scelta da Sarri. Il tecnico biancoceleste li ha fatti giocare insieme solo per l'ultima mezzora di Pisa, con Gila che è stato costretto alla sostituzione al 61' a causa di problemi intestinali.
Il percorso di Gila e di Provstgaard si incastrano, è inevitabile, ma non solo come colleghi di reparto. Come riportato da Il Messaggero, il centrale danese starebbe in qualche modo ricalcando il percorso fatto dall'ex Castilla in maglia biancoceleste, vivendosi una crescita graduale e senza pressioni, lontana dai riflettori.
Mister Sarri ne apprezza la serietà da veterano in allenamento e in estate lo aveva indicato quale sorpresa del ritiro: "Ha la mia fiducia, farà strada". Allo stesso tempo, però, è difficile sovrastare un pilastro come Romagnoli. Intanto, stasera vuole confermare la Lazio come miglior difesa esterna in Italia e in Europa (9 gol subiti, come Inter, Milan e Bayern Monaco).