Lazio, stagione stregata per Zaccagni: il capitano punta a un gran finale
RASSEGNA STAMPA - L’ultimo anno è stato durissimo per Mattia Zaccagni. Ha chiuso la scorsa stagione giocando con la pubalgia, poi a giugno ha scelto di operarsi. Il rientro è stato lento, con un ritiro svolto in parte a margine del gruppo. A ottobre il nuovo stop agli adduttori, quindi l’ultimo infortunio, da fine gennaio: una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, uno stiramento poco comune. Non si esclude che l’intervento estivo abbia inciso.
Zaccagni spera di aver finalmente chiuso il conto con la sfortuna e anche Sarri lo auspica, visto il contributo limitato fin qui. Il giocatore è apparso raramente brillante e i tre gol stagionali sono arrivati tutti nei primi mesi: Verona, Genoa e Cagliari. Restano 13 partite di campionato più le semifinali di Coppa Italia.
L’obiettivo, spiega il Corriere dello Sport, è riportarlo vicino alla miglior condizione a marzo, in vista del primo incrocio con l’Atalanta. Dal 2022-23 non chiude il campionato in doppia cifra: sei gol nel 2023-24, otto l’anno precedente. Ora vuole migliorare il bottino attuale e avvicinarsi alle sue medie recenti.
Il capitano della Lazio tende sempre ad anticipare i rientri, spinto da un forte senso di responsabilità, oggi raddoppiato. Vuole farsi trovare pronto anche per i playoff dell’Italia a fine marzo, aiutando Gennaro Gattuso nel cammino verso il Mondiale. Ha un mese per rilanciarsi e mandare un segnale chiaro.