Lazio, Sarri a Dazn: "L'Europa è un'invenzione, non c'era chance dall'inizio"
21.02.2026 20:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Cagliari - Lazio per parlare degli obiettivi del club e non solo. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste:
"Si va dento e si gioca, ho chiesto ai miei di ripetere la prestazione contro l'Atalanta levando gli errori di superficialità. L'Europa non è più alla portata come obiettivo? Dell'Europa te lo stai inventando te, non c'era chance fin dall'inizio, bisogna essere obiettivi, ora abbiamo l'obiettivo di fare buon finale di staione e costruire qualcosa. Maldini? Ha grandi qualità, è un ragazzo tecnico e molto veloce con doti fisiche, un libro da scrivere in questo ruolo".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.