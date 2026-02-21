Ajax, Gaaei su Taylor: "Mi manca tanto, ma sono felice per lui"

Anton Gaaei ha recentemente festeggiato la sua centesima presenza con la maglia dell'Ajax. Per l'occasione, il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor gli ha mandato un videomessaggio per fargli i complimenti per il traguardo raggiunto. I due hanno vissuto tanti anni insieme ad Amsterdam: "Non dimenticherò mai il tuo assist nel Klassieker (lo scorso anno, ndr.). Sei un ragazzo fantastico. Continua così e buona fortuna per questa stagione", gli ha detto l'olandese.

"È davvero bello. Taylor era un mio carissimo amico qui all'Ajax. Sono molto felice per lui che abbia fatto questo passo in avanti nella sua carriera. Ovviamente mi manca, ma il calcio funziona così. Significa molto per me che si sia congratulato per questo traguardo", ha risposto il terzino.

E poi ha continuato: "La vittoria contro il Feyenoord dell'anno scorso? È stata una giornata speciale. Ho fatto un uno-due con Wout (Weghorst, ndr.) e poi ho visto che c'era spazio per crossare. È stato un buon cross, ma anche merito di un inserimento pazzesco di Kenneth (Taylor, ndr.). Lo stadio è esploso. Quel cross basso ormai è diventato un po' il mio marchio di fabbrica".