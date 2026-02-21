Lazio, la Danimarca tiene d'occhio Provstgaard: attesi emissari all'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - Provstgaard si prende la Lazio. Da gennaio in poi è rientrato con più continuità nelle rotazioni di Sarri. Nella prima parte di stagione aveva avuto poco spazio, sempre dietro a Gila e Romagnoli. Ora però il danese sta trovando più spazio (a partire dalla sfida contro il Cagliari) insieme a Patric, tornato da un infortunio e in crescita a livello di condizioni.

Proprio per questo, il classe 2003 è finito anche nel mirino della Nazionale maggiore della Danimarca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, degli emissari del ct Riemer sono attesi all'Olimpico a marzo per studiarlo da vicino e per un'eventuale convocazione in vista dei prossimi impegni. Per lui sarebbe la prima chiamata con la squadra dopo un lungo percorso nelle giovanili.