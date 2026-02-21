Lazio, Zaccagni a LSC: "Non siamo contenti del pareggio. Vi dico come sto"
Si conclude con l'ennesimo pareggio l'impegno esterno della Lazio contro il Cagliari. La squadra di Sarri ci prova con convinzione solamente negli ultimissimi minuti del match, mentre il resto della partita la prestazione dei biancocelesti è stata quantomeno opaca. Il capitano Zaccagni, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dopo il suo ritorno in campo dal 1', ha analizzato lo 0-0:
"Non era quello che volevamo. Siamo stati bravi a non prendere gol, ma dovevamo fare sicuramente meglio in fase di possesso. Come mi sento? Sono stato quasi un mese fuori, ho fatto appena due allenamenti con la squadra. Il minutaggio di oggi è stato alto, penserò a recuperare al meglio in settimana per preparare al meglio la gara col Torino".
"Come riconquistare i tifosi? È un'annata difficile, non ci sono dubbi. Dobbiamo provare comunque a tenere la testa alta, bisogna pensare al Torino e alla Coppa Italia, senza guardare troppo oltre, partita dopo partita".
"Difficoltà sotto porta? Dobbiamo migliorare tanto, secondo anche nel aumentare il possesso palla nell'area avversaria, nell'attaccare gli spazi, riempire l'area. Dobbiamo lavorare molto".