Serie A, prosegue il 26° turno: altre quattro sfide in programma
22.02.2026 10:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Dopo la partita di venerdì tra Sassuolo e Verona, e le tre gare di ieri, prosegue il 26° turno di Serie A con altre quattro incroci in programma nella domenica calcistica. Alle 12.30 si partirà con Genoa-Torino, mentre alle 15.00 arriverà il fischio d'inizio del big match dell'attuale turno: Atalanta-Napoli.
La Dea ha vinto contro la Lazio, per poi subire la sconfitta in Champions col Dortmund, mentre la squadra di Conte è reduce dal 2-2 con la Roma nel precedente turno di Serie A. I giocatori di Milan e Parma scenderanno sul campo di San Siro alle 18.00, mentre alle 20.45 sarà il momento di Roma-Cremonese. La giornata si chiuderà domani, lunedì 23 febbraio, con le ultime due sfide: Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.
