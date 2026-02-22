Cagliari - Lazio, Maldini delude ancora: i quotidiani bocciano Daniel
RASSEGNA STAMPA - La prova di Daniel Maldini contro il Cagliari è stata ancora una volta incolore. L'ex Atalanta ha fatto grande fatica col pallone tra i piedi, sbagliando diverse scelte e non creando alcun pericolo reale per la porta di Caprile. Fin dal suo arrivo a gennaio, Sarri ha voluto a tutti i costi lavorarci per renderlo un centravanti, nella speranza che potesse dare brillantezza a un reparto inoffensivo e in grande difficoltà. La sensazione, però, è che quello di centravanti non sia un ruolo tagliato per lui o, comunque, che serva diverso tempo prima che possa realmente incidere in quella posizione. I principali quotidiani hanno bocciato la sua prestazione. Di seguito i suoi voti.
CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 4.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 5.5.
IL MESSAGGERO - Maldini 4.5.
CORRIERE DELLA SERA - Maldini 4.5.