Cagliari - Lazio, Maldini delude ancora: i quotidiani bocciano Daniel

22.02.2026 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Cagliari - Lazio, Maldini delude ancora: i quotidiani bocciano Daniel

RASSEGNA STAMPA - La prova di Daniel Maldini contro il Cagliari è stata ancora una volta incolore. L'ex Atalanta ha fatto grande fatica col pallone tra i piedi, sbagliando diverse scelte e non creando alcun pericolo reale per la porta di Caprile. Fin dal suo arrivo a gennaio, Sarri ha voluto a tutti i costi lavorarci per renderlo un centravanti, nella speranza che potesse dare brillantezza a un reparto inoffensivo e in grande difficoltà. La sensazione, però, è che quello di centravanti non sia un ruolo tagliato per lui o, comunque, che serva diverso tempo prima che possa realmente incidere in quella posizione. I principali quotidiani hanno bocciato la sua prestazione. Di seguito i suoi voti.

CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 4.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 5.5.

IL MESSAGGERO - Maldini 4.5.

CORRIERE DELLA SERA - Maldini 4.5.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.