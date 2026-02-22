Lazio, Melli ce l'ha con Sarri: "Basta! Formazione sbagliata dall'inizio e..."
22.02.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Continua la critica di Franco Melli a Sarri. Ai microfoni di Radio Radio, infatti, il giornalista ha commentato la prestazione della Lazio contro il Cagliari, con la gara terminata sul risultato di 0-0, criticando nuovamente le scelte dell'allenatore biancoceleste. Di seguito le sue parole: “Non so se essere più arrabbiato o desolato… Partita insipida e formazione sbagliata fin dall’inizio! Sarri, basta con questo palleggio lento e inutile!“.
