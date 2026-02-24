Tommaso Paradiso: "Sanremo o lo scudetto della Lazio?". La risposta - VD
Il conto alla rovescia in vista del Festival di Sanremo 2026 è finito. Questa sera si alzerà il sipario sul palco dell’Ariston e, tra i 30 big in gara, c’è anche Tommaso Paradiso, alla sua prima apparizione al Festival.
In occasione dell’intervista a PrimaFestival al cantante è stata fatta la classica domanda da un milione di dollari: “Scudetto alla Lazio o la vittoria a Sanremo?”, senza pensarci neanche un secondo Paradiso ha risposto: “Scudetto alla Lazio”.
Sanremo è Sanremo, ma la tua squadra del cuore avrà sempre il primo posto.
Vincere Sanremo o scudetto della Lazio? Tommaso non ha dubbi pic.twitter.com/JBjb0QtsiB— AllRoundLazio (@AllRoundLazio) February 24, 2026
