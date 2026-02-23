WOMEN | Lazio, da Zanoli a Goldoni: il punto sull'infermeria

La Lazio Women chiude la quindicesima giornata di Serie A con un pari contro il Milan, acciuffato nei minuti finali con un gol di Karczewska. Un punto che consente alle biancocelesti di piazzarsi al quinto posto a 24 punti, dietro a Napoli a quota 25 e Juventus 28.

La sosta arriva forse nel momento giusto, consentirà al gruppo di recuperare un po’ di energie dopo un periodo abbastanza intenso. Due settimane in cui Grassadonia, seppur costretto a lavorare a ranghi ridotti viste le nazionali impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, potrebbe recuperare qualche pedina dall’infermeria.

Ai box ci sono Zanoli, Castiello e la nuova arrivata Lundin. Si è aggiunta all’ultimo Eleonora Goldoni, la centrocampista ha dato forfait poco prima del match contro le rossonere per un problema fisico che si trascina dalla sfida contro la Juve. “Speriamo di recuperare e rimettere in condizione chi viene da qualche acciacco perché sono stati mesi intensi e la squadra ha bisogno di staccare un attimino - ha affermato il tecnico nel post partita di sabato - Mi auguro che possa rientrare Castiello e soprattutto Zanoli perché l’aspettiamo, è stato un anno per lei difficile. Lo scorso anno ci ha dato tantissimo e a livello umano, soprattutto, spero riesca a essere con noi al più presto” .

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE