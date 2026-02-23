Torino | Baroni a un passo dall'esonero. C'è D'Aversa: gli aggiornamenti
23.02.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarà il Torino il prossimo avversario della Lazio nella sfida in programma domenica 1 marzo alle 18.00.
Dopo il pesante ko subito per mano del Genoa la società granata ha però deciso di sollevare Baroni dal suo incarico puntando su Roberto D’Aversa, ex allenatore dell’Empoli.
Come riportato da Gianluca Di Marzio nelle prossime ore Baroni verrà esonerato ufficialmente. D’Aversa sta firmando via mail il contratto che lo legherà ai granata nei prossimi mesi, in serata poi arriverà in città.
Jessica Reatini
