Sanremo 2026 | Lazio, Fiorentina e tanto Napoli: che squadra tifano i big
23.02.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo che, come ogni anno, catalizzerà l’attenzione di tutto il paese. Il legame tra musica e calcio è poi fortissimo visto che tanti dei protagonisti non hanno mai nascosto la loro squadra del cuore. Partendo dai conduttori: Carlo Conti è un grande tifoso della Fiorentina mentre Laura Pausini è una tifosa del Milan... <<< SANREMO >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide