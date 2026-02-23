Sanremo 2026 | Lazio, Fiorentina e tanto Napoli: che squadra tifano i big

23.02.2026 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo che, come ogni anno, catalizzerà l’attenzione di tutto il paese. Il legame tra musica e calcio è poi fortissimo visto che tanti dei protagonisti non hanno mai nascosto la loro squadra del cuore. Partendo dai conduttori: Carlo Conti è un grande tifoso della Fiorentina mentre Laura Pausini è una tifosa del Milan... <<< SANREMO >>>

