Torino, il tifo organizzato in protesta verso la Lazio: "Il calcio vero si gioca fuori"
La Maratona protesta. I gruppi del tifo organizzato del Torino hanno pubblicato un comunicato ufficiale dopo gli ultimi risultati deludenti in vista della prossima gara contro la Lazio. "Vista la passione con cui il presidente e i giocatori difendono questi colori, abbiamo deciso di alzare noi il livello. Mentre dentro va in scena il solito spettacolo grottesco e vergognoso, domenica 1/03/26 dalle ore 12:00 organizziamo un torneo sotto la Maratona. Si corre, si lotta, si suda. Questo è ciò che amiamo e abbiamo sempre chiesto a a chiunque indossasse la maglia granata. Dentro il circo, fuori la partita vera", si legge nella nota. Il giorno della partita con i biancocelesti, sotto la curva i tifosi granata organizzeranno un torneo di calcio a cinque, dando seguito alla contestazione contro il presidente Cairo. Di seguito il post.
‼️ Nuovo comunicato dei gruppi organizzati della Curva Maratona: organizzato un torneo di calcio a cinque sotto la curva il giorno della partita contro la @OfficialSSLazio. #Torino ⬇️ pic.twitter.com/Mxkk6IpQyA— Toro Goal (@ToroGoal) February 22, 2026