Serie A: Tifosi del Toro come quelli della Lazio - Cairo, 'vendere? Nessuno mi ha fatto offerte'

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - "Un anno fa dissi pubblicamente che ero disponibile a vendere il Toro, ma nessuno si è presentato con un'offerta: più di così, non so cosa fare": il presidente granata, Urbano Cairo, risponde così a una domanda sulla possibilità di cedere la società, durante la presentazione del nuovo tecnico D'Aversa. La contestazione della tifoseria intanto non si placa: "La vedo e la sento, non mi scoraggia, ma mi dà ancora più determinazione - dichiara il numero uno del club di via Viotti - e sento una grande responsabilità di fronte ad oltre un milioni di tifosi che amano il Toro: tutto questo disfattismo non serve. Ricordiamo che io ho peso un Toro fallito e non più quello degli anni Settanta o il Grande Torino". Sul cambio di allenatore, Cairo spiega: "Quando c'è un esonero non fa mai piacere, non è solo responsabilità di Baroni ma di tutti - continua il numero uno del club -: apprezzo molto D'Aversa, lo seguivo dai tempi del Parma. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, c'è stata una partenza horror e poi abbiamo vissuto di up and down e adesso c'è la volontà di correggere gli errori: mancano 12 partite, vogliamo fare meglio". Poi, Cairo risponde a una domanda sulla possibilità di acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino: "Stiamo lavorando sullo stadio, se ne occupa anche il mio consigliere Paolo Bellino: vedremo se troveremo un punto d'intesa con il Comune - racconta il presidente in conferenza stampa -. Prima c'erano le ipoteche che pesavano come un macigno, ora stiamo aspettando il valore della perizia perché ancora non so il valore della cifra ma conosco le cifre di Udine e Bergamo: si parla di 4 e di 8 milioni di euro. Qui bisogna ancora fare una valutazione sull'impianto e si valutano anche i costi per la manutenzione. Lavoriamo per fare un'offerta che possa essere accettabile dal Comune e che tenga conto degli investimenti da fare, l'obiettivo è trovare un accordo e saremmo felici di arrivare a una soluzione positiva". (ANSA).