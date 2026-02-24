Torino, D'Aversa si presenta: le sue parole in vista della Lazio

24.02.2026 di Niccolò Di Leo
Torino, D'Aversa si presenta: le sue parole in vista della Lazio
Roberto D'Aversa si è presentato come nuovo allenatore del Torino. L'ex tecnico dell'Empoli ha preso il posto di Marco Baroni sull panchina Granata e sarà lui a guidare la squadra domenica prossima, alle ore 18.00, contro la Lazio di Maurizio Sarri

MODULO E SCELTE - "Sono valutazioni che si fanno direttamente in campo. Qui ci sono tanti difensori centrali e solo due terzini di ruolo, la disposizione più consona è quella di partire a tre. Ma non è il modulo che ti fa subire meno gol, è l'atteggiamento. Questo club ha messo sempre sul campo tutto ciò che aveva nelle gambe e nel cuore. Bisogna scendere in campo con coraggio":

"L'ultima gara ha dimostrato che la squadra perdeva subito palla una volta recuperata, forse è scesa in campo senza coraggio. La classifica va vista. Il potenziale della squadra non la rispecchia, ma se siamo a +3 dalla zona retrocessione serve essere realisti. Dobbiamo migliorare, l'errore sarebbe pensare di non essere risucchiati. La società ha già mandato un messaggio, non ho visto ancora i ragazzi ma si sentono responsabili quando accade questo. Bisogna trasmettere serenità ma anche cercare di migliorare gli aspetti". 

BARONI - "Abbiamo lavorato insieme a Lanciano, ma non voglio essere influenzato dal passato. Lo chiamerò, ma adesso voglio vedere cosa ci sarà con il nostro lavoro. Voglio rimanere pulito, valuto in base a ciò che vedo. Lavoreremo per migliorare anche questo aspetto. La differenza reti corrisponde alla posizione di classifica: o migliori i gol subiti o quelli fatti, così migliori la squadra. E' sempre il campo che dirà come interpretare le gare". 

