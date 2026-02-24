Mattei paragona Lazio e Torino: "Presidenti contestati, ma almeno Cairo..."
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha commentato la situazione della Lazio e del Torino, due società che stanno vivendo in una situazione di contestazione simile e che si affronteranno nel prossimo match di campionato. Di seguito le sue parole.
"Sarà solo un caso se due presidenti vecchio stampo, sono così contestati? In più aggiungiamo una classifica non piacevole, né per le ambizioni della Lazio, né per il Torino. Parliamo di due presidenti vecchio stampo, superati dal calcio. Tuttavia Cairo, almeno, non attacca i suoi tifosi".
"La Lazio è tra il Sassuolo e l’Udinese, al decimo posto. Ma il problema non è la posizione estemporanea, è la dimensione che resterà per anni se non cambierà qualcosa. Chiaro che se sei decimo poco parla la stampa di te. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che gli sponsor non si avvicinano ad una squadra di cui non si parla. Aggiungiamo a questo la volontà di alcuni giocatori di andare via, vedi Castellanos e Guendouzi. E gli altri perché dovrebbero scegliere la Lazio? Visto che naviga nell’assoluto anonimato".