Ratkov, parla l'ag.: "Vi racconto l'affare con la Lazio. La scelta era facile..."

In un'intervista concessa al Telegraf, Ivica Iliev ha raccontato come è nata e si è svolta l'operazione per portare Ratkov alla Lazio. Queste le parole dell'intermediario serbo: "Tutto è iniziato con Nenad Filipović, un amico di Petrov. Ammiro le sue qualità e sapevo cosa cercava la Lazio, che aveva bisogno di un attaccante di alto livello. Conosco la visione calcistica di Fabiani, a cui piace creare giocatori e trovare quelli che sono a un passo dal top e che arrivano a quel livello ed è quello che ho imparato da lui e volevo applicarlo al Partizan”.

"Era facile capire che fosse la scelta ideale per la Lazio, a loro piaceva molto e quando ho ricevuto il riscontro entro pochi giorni per procedere con il trasferimento... Devo ringraziare Ives Çakarun, l'allenatore di Ratkov con cui ho creato una fantastica collaborazione e che ha contribuito a risolvere la situazione con il Salisburgo in un trasferimento estremamente interessante e impegnativo. La situazione era tesa, oltre alla Lazio, erano interessati anche un club francese e uno tedesco. Il club tedesco era particolarmente determinato, il che ha messo sotto pressione il giocatore e l'allenatore fino all'ultimo momento. Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro ciascuno, quasi due milioni in più della Lazio e condizioni più vantaggiose per tutti i partecipanti al trasferimento".

"Tuttavia, Petar ha dato la sua parola e il suo desiderio di giocare per un club così importante come la Lazio, all'Olimpico davanti a un pubblico spettacolare, ha reso la scelta facile. È stato accolto in modo davvero fantastico a Roma, le aspettative sono enormi. La Serbia non ha ancora capito il suo enorme potenziale e credo che sia le persone nel nostro Paese sia coloro che prendono decisioni a livello di nazionale capiranno a che livello si trova e a quale livello arriverà. Non vedo l'ora che inizi questa avventura nella Lazio e credo che raggiungerà i vertici del calcio europeo".