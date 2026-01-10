Calciomercato Lazio | Ancora un colpo a centrocampo: tre i nomi in corsa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Taylor, la Lazio è pronta a chiudere ancora un colpo a centrocampo. La dirigenza biancoceleste sta sondando più piste e sono tre i profili in corsa, tutti diversi per costi e caratteristiche. In cima alla lista dei desideri del club resta Alex Toth, classe 2004 del Ferencvaros, che stuzzica Sarri per la sua capacità di ricoprire più ruoli in mediana. Chiudere non sarà semplice: oltre alla concorrenza di altri club europei, la richiesta da 16 milioni di euro degli ungheresi viene ritenuta troppo alta dalla Lazio, che vorrebbe fermarsi a 12.

Il secondo nome in lizza è quello di Quinten Timber, 24enne di proprietà del Feyenoord, probabilmente l'affare più complicato in questo momento. L'olandese è in scadenza a giugno, ma, nonostante ciò, il suo club non lo valuta meno di 10 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Leeds e, secondo il Corriere dello Sport, è più probabile che la dirigenza biancoceleste possa fare un tentativo concreto a giugno.

L'ultimo profilo sul tavolo è quello di Giovanni Fabbian, classe 2003 del Bologna che, sugli altri, ha il vantaggio di conoscere già bene la Serie A. Il ragazzo cresciuto nell'Inter piace da tempo, ma i rossoblù non vorrebbero privarsene a metà stagione e chiedono non meno di 15 milioni, cifra ritenuta eccessiva dalle parti di Formello.

Nonostante abbia già incassato quasi 60 milioni dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi, Lotito vuole provare a fare ulteriore cassa provando a piazzare uno tra Belahyane e Dele-Bashiru. Così facendo, avrebbe più margine per andare a prendere un secondo rinforzo per il cnetrocampo che, dopo Taylor, è pronto a rinnovarsi ulteriormente.