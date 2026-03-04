PRIMAVERA | Lazio - Lecce 0-3: tris dei salentini al Fersini
Una Lazio Primavera sfortunata cade sotto i colpi del Lecce al Fersini e va ko per la terza gara consecutiva. Al 24’, è Di Pasquale a sbloccare il risultato, portando avanti i salentini con un bolide dalla distanza. I biancocelesti reagiscono subito, e sfiorano l’1-1 prima con Montano e poi con una traversa di Farcomeni su punizione. Nella ripresa, i biancocelesti cercano a più riprese il pari, centrando anche altri due legni, ma, nel miglior momento della squadra di Punzi, sono i salentini a segnare ancora, chiudendo la sfida con le due reti realizzate da Esteban al 70’ e da Skovgaard due minuti più tardi. Con questo risultato, la Lazio deve forse dire addio al sogno play-off e deve ora guardarsi alle spalle per non essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.
Primavera 1 | 28ª giornata
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (46' Gelli), Munoz (78' Milillo), Farcomeni, Cuzzarella (86' Cangemi); Serra (52' Calvani), Montano (46' Sulejmani). A disp.: Bosi, Santagostino, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio. All.: Francesco Punzi.
LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Staszak, Onyemachi (69' Skovgaard), Di Pasquale, Flies (86' Esposito), Esteban (83' Spinelli), Gorter. A disp.: Lupo, Lucarella, Perrone, Kozarac, Basile, Marrocco, Maiotti, Palmieri. All.: Simone Schipa.
Arbitro: Esposito (sez. Napoli)
Assistenti: Russo - Romaniello
Marcatori: Di Pasquale (24', LE), Esteban (70', LE), Skovgaard (72', LE).
Ammoniti: Battisti (LA), Gokter (LE).
Espulsi: /
Recupero: 2' p.t., 4' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio: Lazio Primavera - Lecce termina 0-3.
90' - Segnalati quattro minuti di recupero.
86' - Ultime sostituzioni per i due club: nel Lazio entra Cangemi ed esce Cuzzarella, nel Lecce Esposito prende il posto di Flies.
83' - Altri due cambi per gli ospiti: Spinelli e Kozarac, fuori Esteban.
78' - Munoz lascia il campo dolorante sorretto dallo staff medico, al suo posto dentro Milillo.
76' - Munoz resta a terra, problemi anche per lui.
72' - Tris dei salentini! Esteban trova con un preciso filtrante Skovgaard, che apre il piattone e manda ko la squadra di Punzi.
70' - Raddoppia il Lecce. Un bel triangolo dei salentini trova la retroguardia biancoceleste scoperta: Skovgaard trova in area Esteban, che infila Pannozzo da pochi passi e firma lo 0-2.
69' - Prima sostituzione nel Lecce: fuori Onyemachi, dentro Skovgaard.
63' - Gokter ammonito per una trattenuta su Ciucci.
59' - Terza traversa per i biancocelesti! Stavolta è Pernaselci a centrare il palo con un colpo di testa su calcio d'angolo. Lazio sfortunata.
58'- Ferrari si divora il pari! L'esterno anticipa tutti su un cross teso nell'area salentina, ma il suo colpo di testa ravvicinato termina incredibilmente fuori.
52' - Serra non ce la fa: al suo posto entra Calvani.
50' - Problemi per Serra: l'attaccante resta a terra e richiede l'intervento dello staff medico biancoceleste.
47' - Altra traversa della Lazio! Cuzzarella scippa il pallone a Scott in area, apre il piattone da posizione defilata e scheggia il legno. Biancocelesti subito pericolosi.
46' - Inizia la ripresa.
46' - Primi due cambi per Punzi: Gelli e Sulejmani prendono il posto di Battisti e Montano.
PRIMO TEMPO
45'+3' - Termina il primo tempo: 1-0 all'intervallo.
45' - Concessi due minuti di recupero.
41' - Traversa della Lazio! Una splendida punizione dal limite di Farcomeni si infrange sul legno e termina sopra la traversa.
35' - Battisti entra duro e in ritardo su Pehlivanov: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
34' - La Lazio si divora il pari! Sugli sviluppi di un corner, Penev salva sulla conclusione di Ciucci. Il pallone arriva poi a Montano che, a porta sguarnita, calcia al volo sopra la traversa.
24' - Lecce in vantaggio. Gol straordinario di Di Pasquale che, da distanza siderale, trova col destro una traiettoria perfetta che scheggia il palo ed entra in rete.
17' - Lecce pericoloso. Onyemachi entra in area e calcia col destro da posizione defilata, Pannozzo salva con i piedi.
15' - Ritmi abbastanza alti, ma le occasioni tardano ad arrivare.
5' - Prima conclusione della Lazio con Ferrari, Penev controlla in due tempi.
1' - Rischia la retroguardia biancoceleste su un retropassaggio sbagliato per Pannozzo. Onyemachi è in agguato, ma il portiere se la cava calciandogli addosso la sfera.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Lecce, gara valida per la ventottesima giornata di campionato. A secco di vittorie da tre partite e reduci dai due ko contro Fiorentina e Genoa, i biancocelesti devono tornare a macinare punti per continuare a sognare un posto in zona play-off e allontanarsi definitivamente da quella play-out. Di fronte i salentini, in piena lotta per le prime sei posizioni e attualmente a più sei sulla squadra di Punzi. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.