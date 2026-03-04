Coppa Italia | Il Corriere dello Sport incita la Lazio: la prima pagina - FOTO
RASSEGNA STAMPA - Oggi è il giorno. Il futuro della Lazio, ma anche il presente, passa dalla gara di questa sera. In un Olimpico che si prospetta semi-deserto, la Lazio affronterà la partita più importante della stagione, la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. La più importante, almeno fino al ritorno.
Vincere oggi significherebbe mettere un'ipoteca sul passaggio del turno, ma di fronte c'è l'Atalanta, una squadra forte, l'ultima italiana ancora presente in Champions League e che poche settimane fa ha battuto proprio gli uomini di Sarri a Roma.
Nella serata di ieri, è andata in scena la prima semifinale d'andata, quella tra Como e Inter. Uno scialbo 0-0 povero di emozioni che ha rimandato tutto alla prossima sfida. La Lazio dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo, è la sfavorita rispetto alle altre tre squadre ancora nella competizione.
Serve crederci, sempre. L'incitamento arriva anche dal Corriere dello Sport, che sostiene la causa biancoceleste. "Lotta, se sei Lazio", queste le parole riportate in prima pagina. Di seguito la foto.