Lazio, Isaksen e l'Atalanta nel destino: adesso sogna il gol in Coppa Italia
RASSEGNA STAMPA - A Torino si è riposato partendo dalla panchina, così da poter essere più fresco per la sfida di questa sera contro l'Atalanta. Gustav Isaksen deve rispondere con una prestazione di livello, è la gara più importante della stagione. Tutti devono sentire la responsabilità sulle spalle.
L'esterno danese era stato scelto da Sarri già in occasione dell'antipasto in campionato, sempre contro la Dea. Aveva creato più di qualche grattacapo alla difesa bergamasca, senza incidere però così tanto.
Fino ad oggi, in 23 presenze ha contribuito con 3 sole reti e 1 assist, quello per Taylor contro il Genoa. Numeri troppo bassi. L'ultimo gol lo ha segnato contro la Juventus, nel 2-2 di Torino. In 7 gare di Coppa Italia, invece, non ha ancora trovato la via del gol. Questa sera può cercare il primo.
All'Atalanta però già lo ha segnato. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'esterno ha realizzato un gol nei 7 precedenti contro i bergamaschi: era la gara di ritorno dello scorso anno e subentrando dalla panchina regalò la vittoria alla Lazio su assist di Dele-Bashiru. Il primo invece era stato nel 2020 in Champions League, quando era ancora un calciatore del Midtjylland.