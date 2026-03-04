Anellucci attacca Lotito: "Siamo al ridicolo, non rappresenta la Lazio e i tifosi"
04.03.2026 di Andrea Castellano
Ai microfoni di TMW Radio, l'agente Claudio Anellucci ha commentato l'ultima telefonata virale di un tifoso della Lazio al presidente Claudio Lotito. Di seguito il suo pensiero in merito: "La telefonata di Lotito? Siamo al ridicolo. Un personaggio di questo livello lo è solo sulla carta. Borgorosso Football Club ha più senso, sta facendo diventare questo club storico una cosa ridicola, alla berlina di tutti. Non rappresenta la Lazio, i tifosi, è un'altra delle tante cose di cattivo gusto che fa".
