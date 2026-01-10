Nuno Tavares - Besiktas, il presidente annuncia: "Stiamo lavorando per..."

Sono ore calde in casa Lazio. Il club biancoceleste sta lavorando per un'altra cessione dopo quelle di Castellanos e Guendouzi. Nuno Tavares è in partenza, il Besiktas è forte sul portoghese da giorni ma a breve può esserci l'affondo decisivo.

Come vi abbiamo raccontato, il Besiktas ha messo sul piatto 15 milioni di euro per convincere la Lazio a cedere il terzino portoghese, mentre al ragazzo ha offerto un cntratto da 4 milioni di euro a stagione.

Il club turco spinge per Tavares e a confermarlo è proprio il presidente turco Serdal Adalı: "Stiamo lavorando per ingaggiare Nuno Tavares", queste le sue dichiarazioni rilasciate in Turchia.

Il Besiktas sta vivendo una situazione complicata. Di seguito ulteriori dichiarazioni di Adalı: "I nostri tifosi non si fidano di noi. Tuttavia, ci stiamo impegnando per acquisire i giocatori giusti ai prezzi più ragionevoli. Lavoriamo tutti 20 ore al giorno. Nessuno si faccia prendere dal panico. Non ci precipiteremo a fare trasferimenti e a pagare troppo solo perché 3-5 persone potrebbero criticarci in televisione e sui social media. Non butteremo via i soldi del Besiktas".