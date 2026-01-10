Calciomercato Lazio | Il Besiktas spinge per Nuno Tavares: i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore decisive per il futuro di Nuno Tavares. Il terzino portoghese è in uscita, il rapporto con Sarri non è mai decollato e le numerose panchine collezionate in stagione ne sono la prova. Non rientra nei piani del mister, la sua cessione sarebbe utile per fare cassa e reinvestire ulteriormente altrove.

Dopo le cessioni di Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce, anche Tavares è pronto a lasciare Formello e potrebbe seguire il centrocampista francese in Turchia, anche se non nello stesso club. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Besiktas è in pole per ingaggiare il terzino. Il club di Istanbul aveva già avanzato un'offerta alla Lazio, ma ci sono degli aggiornamenti.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Besiktas avrebbe infatti alzato la propria offerta, proponendo al club biancoceleste 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore, al quale è stato offerto un contratto di 4 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna attualmente. Un'operazione che potrebbe essere facilitata dall'imminente cessione di Demir Ege Tiknaz al Braga.

La palla ora passa alla Lazio e alla volontà del ragazzo. Dalla Turchia, intanto, sono convinti di procedere con Nuno Tavares, la volontà del Besiktas è chiara: "Stiamo lavorando per ingaggiare Nuno Tavares", queste le parole rilasciate presidente del club turco Serdal Adalı.