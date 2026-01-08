Calciomercato Lazio | Offerta dalla Turchia per Nuno Tavares: i dettagli
08.01.2026 01:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Asse con la Turchia. Chiuso l'affare con il Fenerbahce per Guendouzi, la Lazio può lavorare a un'altra cessione con il campionato turco. Si tratta di Nuno Tavares, ormai fuori dal progetto tecnico di Sarri dopo essere rimasto in panchina nelle ultime cinque partite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Besiktas avrebbe presentato un'offerta ufficiale a Formello. Da capire ancora le cifre precise, può partire subito a gennaio. Per lui si era già fatto avanti l'Al Ittihad di Conceicao in Arabia Saudita, che però non ha affondato il colpo. Ora per il portoghese si apre la strada della Turchia e fare lo stesso percorso del suo (ex) compagno francese.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.