Calciomercato Lazio | Noslin verso la permanenza: cosa sta succedendo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Noslin può restare alla Lazio. L'arrivo di Maldini l'ha fatto tremare, il suo posto in rosa ha vacillato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ora dovrebbe rimanere nella Capitale salvo ribaltoni delle ultime ore di mercato.

L'olandese quindi sarà ancora a disposizione di Sarri, almeno fino a fine stagione. Per lui si era fatto avanti soprattutto il Monaco, oltre a diverse squadre di Serie A (Cagliari, Parma, Fiorentina, Torino e Bologna). Nei giorni scorsi il club francese ha avuto contatti sia con la Lazio che con l'entourage del calciatore: il nodo principale era la formula, soprattutto sulle modalità e sulla cifra del riscatto.

Mancava l'intesa definitiva, motivo per cui Noslin è destinato a rimanere a Roma. Una riflessione in più probabilmente è stata fatta anche a seguito dell'infortunio di Zaccagni, che starà fuori circa un mese. L'ex Verona quindi tornerà utile nelle rotazioni offensive.