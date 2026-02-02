Calciomercato Lazio | Petrucci (Sky): "Ci sono delle trattative, ma..."
Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle ultime di mercato della Lazio in vista della chiusura della sessione invernale, in programma questa sera alle ore 20.00.
DIFENSORE - "Non credo la Lazio prenderà un altro centrale data la presenza di Romagnoli. In questo momento c’è un frattura profonda con la società, in questi giorni si cercherà di mediare, il grande punto interrogativo é capire se giocherà ancora. Adesso l’obiettivo è cercare la tregua, da capire se questa arriverà".
USCITE - "Su Vecino e Belahyane non è chiusa la loro partenza. Il marocchino non è convinto di accettare la sua ex squadra, mentre l’uruguaiano ha dato il via libera per il suo passaggio al Celta Vigo".
CENTROCAMPO - "Per il centrocampo in entrata ci sono trattative, ma nessuno di questi è vicino. Se da qui alle 20 dovesse sbloccarsi qualcosa ben venga, ma bisogna anche pensare che probabilmente alla fine non verrà nessuno, utilizzando i giocatori a disposizione".
SARRI - "Sarri è consapevole, ma continuo a vedere comunque un tecnico motivato, nonostante avesse voluto avere più voce in capitolo per il mercato dato che in questo momento ha perso certezze importanti. Rimane comunque molto motivato e concentrato sul lavoro".