Calciomercato Lazio | Hjertø-Dahl ha rifiutato il Besiktas: le ultime

02.02.2026 11:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
CALCIOMERCATO LAZIO - È ancora tutto da decidere il futuro di Hjertø-Dahl. Come riportato dal portale norvegese ITromso.no, il centrocampista ha rifiutato l'offerta del Besiktas, che negli ultimi giorni si era fatto avanti per portarlo via dalla Norvegia. Sembra quindi chiudersi in maniera definitiva l'opzione Turchia per il classe 2005, per cui si era interessata anche la Lazio. La società biancoceleste lo segue da tempo, non è da escludere un tentativo nelle ore finali di mercato. Manca una mezzala a Sarri, visto che Guendouzi non è ancora stato sostituito. Hjertø-Dahl può essere un'occasione.

