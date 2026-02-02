Calciomercato Lazio | Hjertø-Dahl ha rifiutato il Besiktas: le ultime
02.02.2026 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - È ancora tutto da decidere il futuro di Hjertø-Dahl. Come riportato dal portale norvegese ITromso.no, il centrocampista ha rifiutato l'offerta del Besiktas, che negli ultimi giorni si era fatto avanti per portarlo via dalla Norvegia. Sembra quindi chiudersi in maniera definitiva l'opzione Turchia per il classe 2005, per cui si era interessata anche la Lazio. La società biancoceleste lo segue da tempo, non è da escludere un tentativo nelle ore finali di mercato. Manca una mezzala a Sarri, visto che Guendouzi non è ancora stato sostituito. Hjertø-Dahl può essere un'occasione.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.