RIVIVI LA DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: tutti gli acquisti dell'ultimo giorno
AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Termina il mercato di gennaio. Saltato Kouamé al Verona: il contratto era stato depositato ma non è valido.
AGGIORNAMENTO ORE 19:55 - Il Verona spinge per Kouamé della Fiorentina, che non è riuscita a chiudere in tempo per Nedeljkovic del Lipsia. Il Lecce ha risolto il contratto di Tete Morente, mentre il Como ha chiuso per l'arrivo di Lahdo.
AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - L'Inter ufficializza l'acquisto di Massolin dal Modena, arriverà in estate. La Cremonese, invece, ha preso Luperto del Cagliari.
AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - L'Atletico Madrid ufficializza Ademola Lookman. L'attaccante arriva a titolo definitivo dall'Atalanta.
AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Luvumbo lascia il Cagliari: è vicino al Maiorca, in Spagna. La Fiorentina invece continua a trattare per Nedeljkovic del Lipsia.
AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Kouame a un passo dal Cagliari: arriverà in prestito dalla Fiorentina.
AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Il Napoli si aggiudica Milton Pereyra, classe 2008 del Boca Juniors. Firma a un passo.
AGGIORNAMENTO ORE 17:13 - Strefezza torna in Serie A: depositato il contratto con il Parma.
AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Daniele Rugani dalla Juventus.
AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Doppio colpo del Sassuolo: Ulisses Garcia e Darryl Bakola arrivano dal Marsiglia.
AGGIORNAMENTO ORE 16:35 - È ufficiale il trasferimento di Emil Holm dal Bologna alla Juventus. Depositato anche il contratto di Joao Mario, che compirà il percorso inverso.
AGGIORNAMENTO ORE 16:25 - È ufficiale il passaggio di Thorsby dal Genoa alla Cremonese.
AGGIORNAMENTO ORE 15:40 - Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto di Chec Bebel Doumbia, classe 2007 in arrivo dal Team Altamura. Il classe 2004 della Juventus Pedro Felipe, invece, ha firmato con il Sassuolo.
AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Salta Mateta al Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo ulteriori approfondimenti sulle condizioni fisiche dell'attaccante, i rossoneri hanno deciso di non proseguire con il trasferimento.
AGGIORNAMENTO ORE 15:05 - Enzo Ebosse è a un passo dal Torino. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il difensore arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese.
AGGIORNAMENTO ORE 14:15 - L'Hellas Verona ha annunciato l'arrivo di Andrias Edmundsson, difensore polacco classe 2000 del Wisla Plock.
AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - La Cremonese tratta con il Cagliari, si cerca l'accordo per Luperto. La Juventus, invece, piomba su Mateta del Crystal Palace e aspetta il Milan.
AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Tentativo della Cremonese per Fazzini della Fiorentina.
AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - L'ex Juventus Samuel Iling-Junior lascia l'Aston Villa e torna in Serie A: si trasferisce al Pisa in prestito fino a giugno.
AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Il Napoli accoglie un altro attaccante: è Alisson Santos dello Sporting Lisbona, ora a Roma per le visite mediche. L'Udinese, invece, ha trovato l'accordo per Branimir Mlačić, in arrivo dall'Hajduk Spalato.
CALCIOMERCATO - Alle ore 20 di oggi, lunedì 2 febbraio, si chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Sono rimaste solo le ultime ore per completare tutti gli affari. La Lazio, dopo cinque acquisti, valuterà ogni situazione per un eventuale colpo finale, e intanto si prepara a dire addio a Vecino. La Roma ha trovato il suo esterno: è Bryan Zaragoza; la Juventus è a caccia di un centravanti (Icardi e Sorloth le ultime idee), così come il Milan invischiato nella questione Mateta. Il Napoli, dopo l'infortunio di Di Lorenzo, può chiudere per un terzino.