02.02.2026 19:35 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Riso su Maldini: "Sarri potrà valorizzarlo, lui sa quanto..."

Daniel Maldini è ormai un nuovo giocatore della Lazio, arrivato nei giorni scorsi durante la finestra invernale di mercato e ha anche deuttato con la maglia biancoceleste in occasione del match casalingo col Genoa.

A parlare di questa nuova avventura dell'ex Atalanta è stato il suo agente, Giuseppe Riso, che ai microfoni di TMW ha detto: "Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".

