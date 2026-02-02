Lazio, Riso su Maldini: "Sarri potrà valorizzarlo, lui sa quanto..."
02.02.2026 19:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Daniel Maldini è ormai un nuovo giocatore della Lazio, arrivato nei giorni scorsi durante la finestra invernale di mercato e ha anche deuttato con la maglia biancoceleste in occasione del match casalingo col Genoa.
A parlare di questa nuova avventura dell'ex Atalanta è stato il suo agente, Giuseppe Riso, che ai microfoni di TMW ha detto: "Lui sa quanto è forte. Arriva da un calcio diverso come quello di Palladino, mentre ora si adatterà a quello di Sarri. Sono convinto che potrà valorizzarlo".
