Lazio, l'ag. di Romagnoli sul rinnovo: "In estate vedremo..."
02.02.2026 17:15 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli, ha parlato della situazione legata al suo assistito, soffermandosi anche sulla possibilità di un rinnovo con la Lazio:
"Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.