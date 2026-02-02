Bari, Castrovilli saluta: "Non era il saluto che meritavate, la fede non si cambia"

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex Lazio Gaetano Castrovilli è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la magia del Cesena. Il centrocampista ha quindi deciso di salutare il Bari e i suoi tifosi con un messaggio social.

“Cari tifosi baresi,

Vi scrivo per salutarvi, non era il saluto che meritavate e che immaginavo, ma purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo e a volte non dipendono da noi.

Da prima tifoso del Bari e poi calciatore posso essere solo che dispiaciuto e deluso, leggo tantissime informazioni e messaggi che non rispecchiano la realtà ( io e la mia famiglia siamo grati di aver vissuto insieme a voi questi mesi) e sappiate che ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia, ne conosco il valore.

Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo augurarvi il meglio a voi e ai miei compagni.

Io tiferò sempre la mia amata Bari, la fede non si cambia.

A presto Gaetano”.

