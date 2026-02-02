Calciomercato Lazio | Il Bologna non molla Noslin: prima serve un'uscita
RASSEGNA STAMPA - Il gong finale del calciomercato invernale è sempre più vicino e in casa Lazio sono in corso le ultime valutazioni sui movimenti in uscita. Dopo l'addio di Vecino, lasciato andare via a parametro zero al Celta Vigo, la dirigenza biancoceleste sta riflettendo sul futuro di Tijjani Noslin, giocatore che nelle settimane passate è finito nel mirino di diversi club.
Tra questi c'è il Bologna che, dopo l'addio di Ciro Immobile, vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore più duttile. Come vi abbiamo raccontato, nonostante l'arrivo di Daniel Maldini sembrasse aver ridotto ulteriormente lo spazio a disposizione dell'olandese, l'infortunio occorso a Zaccagni ha cambiato i piani della società, che ora è più propensa a trattenerlo.
Dal canto suo, il club rossoblù vorrebbe provare a fare un altro tentativo nelle ultime ore in cui il mercato sarà aperto, ma un assalto concreto sarebbe possibile solo in caso di un'uscita in attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Benjamin Dominguez vorrebbe andare altrove per trovare più spazio e su di lui c'è il Cagliari. Se l'argentino dovesse partire, allora il Bologna andrebbe forte su Noslin.