Serie A | Bremer (x2), McKennie e David: poker della Juve contro il Parma

01.02.2026 22:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Poker della Juventus contro il Parma. Altra vittoria per la squadra di Spalletti che batte 1-4 i gialloblù di Cuesta grazie ai gol di Bremer (doppietta), McKennie e David. I bianconeri salgono quindi al terzo posto a quota 45 punti, aspettando la partita della Roma; gli emiliani, invece, si fermano al sedicesimo posto in classifica.
Andrea Castellano
