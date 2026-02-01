Ex Lazio | Immobile al Paris FC: la Ligue 1 lo presenta con la Scarpa d'Oro - FOTO
01.02.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Paris FC. L'ex capitano della Lazio ha lasciato il Bologna dopo pochi mesi firmando per il club di Parigi. Ora il centravanti giocherà il Ligue 1, che l'ha presentato ricordando il suo periodo in biancoceleste. In un post pubblicato su Instagram, infatti, il campionato francese l'ha rappresentato con la Scarpa d'Oro vinta nel 2020 nella Capitale. Di seguito la foto.
Andrea Castellano
