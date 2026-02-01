Ex Lazio | Castrovilli può già lasciare il Bari: la situazione
01.02.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gaetano Castrovilli in bilico al Bari. Nelle ultime ore di mercato può lasciare il club biancorosso, nel quale era arrivato solamente quest'estate. L'anno scorso aveva passato i primi mesi alla Lazio, spostandosi poi a gennaio al Monza. Secondo quanto riportato da PianetaBari, adesso sul centrocampista italiano ci sarebbe il forte interesse del Cesena, sempre in Serie B.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.