Calciomercato Lazio | Romagnoli verso la permanenza, ora rischia Diogo Leite: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - La permanenza di Romagnoli si riflette sul possibile arrivo di Diogo Leite. La Lazio aveva bloccato il difensore dell'Union Berlino come sostituto del centrale biancoceleste, che sembrava ormai diretto in maniera definitiva verso il Qatar. Come vi abbiamo raccontato, però, l'Al Sadd avrebbe deciso di virare su altri profili (Masina su tutti) dopo la mancata apertura da parte di Sarri al trasferimento.
Resta ancora un piccolo spiraglio, ma Romagnoli sembra destinato a rimanere alla Lazio. Per questo ora è a rischio anche l'arrivo di Diogo Leite, in scadenza a giugno e per cui si era trovato un accordo dietro un indennizzo di circa 2,5 milioni di euro. Difficile che possa unirsi subito al reparto arretrato biancoceleste, che conta già cinque centrali tesserati (oltre al numero 13 ci sono Gila, Provstgaard, Patric e Gigot).