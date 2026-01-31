UFFICIALE | Ngonge è un nuovo calciatore dell'Espanyol: l'annuncio
31.01.2026 14:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
Ora è ufficiale: Cyril Ngonge è un nuovo giocatore dell'Espanyol. L'attaccante, seguito in questa sessione anche dalla Lazio, ha interrotto il prestito con il Torino come comunicato dal club granata con una nota ufficiale: "Si comunica di avere definito con la società sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore".
Così è arrivato l'annuncio del club spagnolo che lo ha ingaggiato fino al termine della stagione anche se la squadra catalana si riserva un'opzione di acquisto non obbligatoria.
