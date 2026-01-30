Calciomercato Lazio | Romagnoli vola in Qatar: quando è prevista la partenza
CALCIOMERCATO LAZIO - La storia d'amore tra Alessio Romagnoli e la Lazio è giunta al termine. Troppo profondo lo strappo con il club, la presa di posizione del giocatore ha fatto la differenza nonostante l'opposizione della società.
Il centrale lascia un vuoto importante nella difesa di Sarri. Il tecnico lo ha definito "imprescindibile", ma adesso dovrà farne comunque a meno. Romagnoli saluta con l'amaro in bocca, ma consapevole di aver dato tutto per la sua maglia del cuore.
La sua nuova avventura sarà in Qatar. Ad aspettarlo, infatti, è l'Al Sadd di Roberto Mancini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Alessio è pronto a partire già nelle prossime ore. Entro domani mattina avrà lasciato la Capitale, alla volta del nuovo capitolo della sua carriera.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.