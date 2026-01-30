Parma, Elphege e l'aneddoto sul nome: "Ecco perché mi chiamo Nesta..."
30.01.2026
Il Parma ha ritoccato il proprio reparto offensivo. Si è presentato oggi in conferenza stampa Nesta Elphege, centravanti prelevato dal Grenoble in Ligue 2, un calciatore quanto meno dal nome singolare.
Durante la presentazione ha raccontato il motivo della scelta del nome, ma non c'entra né la Lazio né il Milan. Ecco di seguito le sue parole:
"Ovviamente impossibile non conoscerlo. Già da piccolo pensavo che il mio nome fosse per lui ma non l'ho chiesto ai miei genitori! Mi sono interessato a lui e ho guardato quando giocava assieme a Maldini. Poi quando ho chiesto mi hanno detto che mio padre era appassionato di Bob Marley e quindi il mio nome deriva dal suo secondo nome, che è Nesta".
Simone Locusta