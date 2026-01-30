Lazio, Cardone: "Romagnoli? Scenario diverso. Si sta cercando di..."
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è soffermato sugli ultimi sviluppi del caso Romagnoli, spendendo delle parole anche su un possibile assalto a Davide Frattesi. Queste le sue dichiarazioni:
“C’è un ragionamento su Frattesi ma sembra tutto molto complicato. Intanto bisogna capire le strategie della Lazio, perché è un giocatore che costa tanto. Però se dicessi che non c’è nulla, direi una bugia".
"Romagnoli? Da ieri c’è uno scenario diverso: la rottura è talmente netta che si sta trovando una soluzione per accontentare il giocatore, provando a far uscire tutti bene, o almeno in maniera decente, da questa situazione".
"La Lazio intanto lavora per un’entrata, visto che la coperta dei difensori centrali sarebbe troppo corta con la cessione di Romagnoli. Al momento la percentuale sulla possibilità che se ne vada è nettamente superiore a ieri, parliamo di un 70%”.