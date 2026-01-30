Lazio, si apre uno spiraglio per Romagnoli: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Braccio di ferro tra Romagnoli e la società, lo scaricabarile continua ma - si legge sul Corriere dello Sport - si è aperto uno spiraglio per la cessione. Il difensore è in rotta con Lotito ma anche con Sarri, da mercoledì. La spaccatura ormai è insanabile.
Il numero tredici, prosegue il quotidiano, sperava che il tecnico potesse aiutarlo a andare via se non fosse che il presidente ha lasciato l’ultima parola sulla cessione del giocatore proprio al toscano: solo col suo avallo lo avrebbe lasciato partire. Sarri non si è esposto. Il biancoceleste non si allena e non è intenzionato a tornare sui suoi passi, anzi. È disposto a stare fuori a oltranza, alla Lazio non conviene forzare rischiando una nuova battaglia legale.
Nelle prossime ore, considerando l’imminente chiusura del mercato in Qatar, si conoscerà il finale. L’offerta dell’Al-Sadd non è mai stata ritirata e potrebbe essere Romagnoli stesso a assumersi la responsabilità dell’addio spiegandone i motivi.
