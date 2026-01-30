Calciomercato Lazio | Romagnoli, chi prenderà il suo posto? I nomi al vaglio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La vicenda Romagnoli in qualche modo sarà risolta, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Intanto, la Lazio si tiene pronte le alternative che, salvo sorprese, sono due. La prima è quella di Diogo Leite, centrale dell’Union Berlino su cui è coinvolta anche la Fiorentina; la seconda è Doekhi, compagno di squadra del portoghese.

Non si guarda solo la difesa, prosegue la ricerca della mezzala. Przyborek, come vi abbiamo raccontato, è atteso oggi nella Capitale ma non andrà a colmare il vuoto nel reparto lasciato da Guendouzi. Il direttore sportivo Fabiani, si legge sul Corriere dello Sport, ha cercato in più paesi di rintracciare mezzali, guardando anche in campionati minori e ai baby talenti ma senza risultati. Ha provato per Dzodic dell’Almeria e Puerta del Racing Santander, poi Kerim Alajbegovic, compagno di Ratkov nel Salisburgo ma l’offerta è stata respinta. Si è aggiunto anche Schjelderup alla lista, come vi abbiamo anticipato.

Il direttore sportivo lavora anche in uscita, il primo nome sulla lista è quello di Noslin a cui pensa anche il Bologna. Le offerte che sono arrivate parlano di prestito con diritto di riscatto mentre Lotito vuole l’obbligo. Stessa formula arrivata dalla Premier per Dia, ma la Lazio non può darlo in prestito perché deve essere riscattato dalla Salernitana. Il prestito biennale scade a giugno. La società lo cederebbe solo a titolo definitivo, acquistandolo e rivendendolo subito. Restano in bilico invece, Dele-Bashiru e Tavares.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE