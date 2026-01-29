Sabalenka-Svitolina: altro che stretta di mano. Cosa è successo alla fine del match
29.01.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nessuna stretta di mano, come da programma, tra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina con le due tenniste che si sono sfidate in semifinale dell’Australian Open. Tra la tennista bielorussa e l’ucraina non scorre buon sangue e entrambe le atlete sono state attentissime ad ignorarsi per tutto il match. Vecchie ruggini mai sopite tanto che gli organizzatori dello Slam... <<< SABALENKA-SVITOLINA>>>
Jessica Reatini
