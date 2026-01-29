Lazio, Petrucci (Sky): "Romagnoli non ci sarà. E sul mercato in entrata..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto in casa Lazio. Tra gli argomenti trattati durante l'intervento, Petrucci ha fatto anche il punto sulla situazione relativa ad Alessio Romagnoli, sul mercato e sui nuovi arrivati.

"Przyborek è un trequartista ma può fare anche la mezzala, la domanda che mi faccio è: 'E se fosse lui la mezzala per sostituire Guendouzi'. Tanti giocatori sono in uscita, ma in pochi sono convinti della destinazioni, Tavares non vuole andare in Turchia e Belahyane non è così convinto di andare al Verona. Per Noslin da quello che mi risulta il diritto di riscatto a 20 milioni non è fattibile in questo momento, Noslin peró è l’unico convinto della destinazione, andrebbe volentieri al Monaco".

"Domani Romagnoli non ci sarà. Il mercato in Qatar chiude sabato, ci sono pochi margini per chiudere con l’Al-Sadd e Romagnoli sta cercando di coinvolgere anche Sarri, ma il mister non può permettersi di lasciarlo andare. Sono sicuro che nel caso in cui dovesse rimanere, superato questo momento di forte tensione, tornerà a disposizione e giocherà il resto della stagione".