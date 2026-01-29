Genoa, Messias sfida la Lazio: "Dobbiamo continuare a fare punti"
29.01.2026 di Andrea Castellano
L'eroe dell'ultima partita contro il Bologna. Nel weekend, Junior Messias ha segnato il gol che ha regalato nel finale la vittoria al Genoa. Ai taccuini de Il Secolo XIX l'attaccante rossoblù ha parlato del percorso della squadra di De Rossi, soffermandosi sulla prossima sfida contro la Lazio.
Di seguito le sue parole: "Avremo gare molto dure, per cui bisogna che continuiamo a correre adesso. Bisogna fare punti, non fermarsi alla gioia per la vittoria sul Bologna. Non ce lo possiamo permettere. Perché sappiamo che salvarsi sarà complicato ma penso che la squadra abbia imboccato la strada giusta".
