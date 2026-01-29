Lazio, Przyborek in Italia: programmato l'arrivo e le visite mediche
29.01.2026 11:15 di Andrea Castellano
La Lazio si prepara ad accogliere il quinto acquisto di questo mercato di gennaio. Dopo Ratkov, Taylor, Motta e Maldini, è in arrivo anche Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 del Pogon. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il polacco sbarcherà in Italia questa sera e svolgerà le visite mediche domani mattina a Villa Mafalda. Dopo di che diventerà ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.