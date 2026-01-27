Calciomercato Lazio | Chi è Przyborek: il talento polacco che ricorda Kvara

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani tentano di tirare fuori il coniglio dal cilindro. La magia, o forse il miracolo, è ciò di cui ha bisogno la Lazio in questo momento. Magia e estro che sicuramente non mancano al nuovo obiettivo Adrian Przyborek, centrocampista classe 2007 di proprietà del Pogoń Szczecin.

KVARADRIAN - Tecnica, eleganza e calzettone tenuto basso. Non è una caratteristica che fa giurisprudenza, ma è parte dell'identikit di chi sa cosa fa con il pallone tra i piedi. Anche per questo forse ricorda in parte un inesperto Kvicha Kvaratskhelia. Il polacco corre e smarca con facilità, nonostante sembra si muova con equilibrio precario, dettaglio tipico di un certo tipo di calciatori. La palla, alla fine, la tiene comunque lui. E la insacca dove vuole tra le linee grazie alla sua visione di gioco fuori dal comune. Przyborek è un giocatore che sa variare, gli piace avere il pallone tra i piedi. In carriera ha giocato anche più laterale, come esterno di attacco, sia a destra che a sinistra. Un vero e proprio jolly che Sarri può plasmare a suo piacimento.

NUMERI - Il contesto è ovvio, fa tutta la differenza del mondo. Difficile aspettarsi troppo da un diciannovenne che gioca nel campionato polacco. È bene però ricordarsi che anche il buon Kvaratskhelia non aveva calcato altri campi all'infuori della Georgia e della Russia prima di incantare Napoli, l'Italia intera e l'Europa. Il paragone lascia il tempo che trova, è il risultato di un paragone che aiuti a rendere l'idea, sono le movenze che rimandano al georgiano. Ma Przyborek ha ancora tutto da dimostrare. I numeri però sono un buon indizio da cui partire (e anche un buon inizio): con la maglia del Pogoń Szczecin, il talentino polacco ha collezionato 8 gol e 13 assist in 83 presenze. Va sottolineato però che ha compiuto 19 anni da meno di un mese e buona parte di queste gare non le ha giocate dal primo minuto.

CONCORRENZA - La Lazio deve accelerare per non ripetere gli errori del passato. Sui social i tifosi temono di un Toth 2.0, e il timore è fondato. Lo stesso presidente del Pogoń Szczecin ha parlato dell'interesse di numerose squadre sul classe 2007: "Come club, abbiamo ricevuto un enorme interesse per Adrian. Attualmente è il giocatore più prezioso dell'Ekstraklasa e ha compiuto 19 anni pochi giorni fa. Solo nelle ultime settimane, abbiamo ricevuto un concreto interesse da due club della Premier League inglese, dall'Italia, da una delle tre migliori squadre del Portogallo, da un club francese di alto livello, da due squadre della MLS, oltre a club provenienti da Austria e Germania". Mancano pochi giorni alla fine del mercato, nelle prossime ore si saprà di più sulle strategie della Lazio. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, i biancocelesti stanno fiutando l'afare. Przyborek è una possibilità concreta, ma non si può aspettare troppo a lungo.