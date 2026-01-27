Maldini alla Lazio, l'Atalanta conferma la cessione: il comunicato
27.01.2026 18:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dopo il comunicato ufficiale della Lazio è arrivato quello dell'Atalanta. Il club nerazzurro ha confermato la cessione del classe '01 al club biancoceleste con un messaggio pubblicato sui propri canali.
Eccolo di seguito: "Daniel Maldini è diventato un giocatore della Lazio. L’Atalanta ha comunicato ufficialmente di aver ceduto alla Lazio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante 24enne".
autore
Elena Bravetti
